Memura çifte zam

Ocak ayında toplu sözleşme gereğince yüzde 3 zam alan emekliler 6 aylık enflasyonun yüzde 4.73 olup 5'i geçememesi üzerine fark alamamıştı. Ancak Temmuz ayında ikinci zamlarını alacak olan memurlar için bu kez enflasyon farkı ihtimali daha kuvvetli. Memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayında da yüzde 4'lük zam alacak. Temmuz'da enflasyon farkı oluşması için 6 aylık oranın yüzde 3'ü geçmesi gerekiyor. Yıllık enflasyonun 8.5 çıkması üzerine bunun gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Temmuz'da da 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü geçebileceği belirtiliyor.



AİLE ÖDENEĞİ DE ARTTI

Öte yandan memurların Ocak'ta aile yardımı ödeneği de arttı. Eş için aile yardımı ödeneği 2017 yılı ilk yarısında 204.99 lira tutarında uygulanacak. Aile yardımı ödeneği, 2017'nin ilk yarısında 0-6 yaş grubu çocuklar için 48.03 lira, diğer yaş gruplarındaki çocuklar için 24.01 lira olarak uygulanacak.