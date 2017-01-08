Faturayı yüzde 30 düşürme formülü

Ülkede tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 40'ının konutlarda kullanıldığını bunun da yüzde 85'inin ısıtma ve soğutma harcamalarına gittiğini belirten Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, konutlarda yüzde 30 enerji tasarrufu sağlayacak öneriler sundu. Hepbaşlı, "Binanın mantolanması ve duvarların izolasyonu yapılmalı. Pencerelerin çift camlı olması ve yalıtım yapılması gerekir. Isı merkezlerinin bodrum yerine çatıda kurulması ile binalar hem daha tasarruflu, daha çevreci ve daha emniyetli olacaktır. Evlerde ısı kazanlarını düşük sıcaklıkta gece-gündüz yakmak, gündüzleri yakıp, gece söndürmekten daha ekonomik. Antre, koridor, merdiven holü, bodrum ve kullanılmayan kiler ve odalardaki radyatörler iptal edilmeli, her radyatöre termostatik vana monte edilmeli ve uygun sıcaklıkta ayarlanmalı" dedi.