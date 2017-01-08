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En güçlü ve hızlı

En güçlü ve hızlı
Dünyanın en pahalı arabalarından olan 'in son olarak ürettiği Continental modeli hızı ve motor gücüyle de ilk sırayı aldı. ABD'nin Detroit eyaletinde düzenlenen otomobil fuarında ilk kez görücüye çıkan otomobil 6 litrelik 12 silindirli ikiz turbo şarjlı motora sahip. Araba bir saniyede bir futbol sahası büyüklügünde bir mesafeyi katedebiliyor. 100 km hıza ise 3.4 saniyede ulaşabiliyor.

Yeni Bentley'in dış çizgilerinde kullanılan malzemeye kadar her bir parçası özel olarak üretiliyor. Çelik jantlar ve hafif kaportası hızlanmayı kolaylaştırıyor.


Aracın içi de elektronik sistemlerle donatıldı.
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