En güçlü ve hızlı

Dünyanın en pahalı arabalarından olan Bentley'in son olarak ürettiği Continental modeli hızı ve motor gücüyle de ilk sırayı aldı. ABD'ninDetroiteyaletinde düzenlenen otomobil fuarında ilk kez görücüye çıkan otomobil 6litrelik 12silindirliikiz turbo şarjlı motora sahip. Araba bir saniyede bir futbol sahası büyüklügünde bir mesafeyi katedebiliyor. 100 km hıza ise 3.4saniyede ulaşabiliyor.
Yeni Bentley'in dış çizgilerinde kullanılan malzemeye kadar her bir parçası özel olarak üretiliyor. Çelik jantlar ve hafif kaportası hızlanmayı kolaylaştırıyor.
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