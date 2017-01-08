Emekliye ek ödeme

Tüm emeklilerin maaşlarına her ay ek ödeme (vergi iadesi) ilave ediliyor. Memur emeklilerinde vergi iadesi tutarı maaşın yüzde 4'ü. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i (çok düşük maaşlılarda) oranında ek ödeme veriliyor. Bu ay maaşlar arttığı için emeklilerin aldığı ek ödeme de yükseldi. Örneğin; Aralık ayı net maaşı bin 500 lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 60 lira da ek ödeme alıyordu. Yani emeklinin eline bin 560 lira geçiyordu. Ocak'taki yüzde 4.73 zamla bin 500 liralık net maaş bin 570 lira 95 kuruşa yükseldi. Buna bağlı olarak ek ödeme tutarı da 62 lira 84 kuruşa çıktı. Emeklinin bu ay eline geçen para (net maaş + ek ödeme) bin 633 ira 79 kuruş oldu.