Ekmekle oynamayın!

Türkiye'de etiketlerle oynamak isteyenler hemen bir bahane buluyor. Kar yağmasını fırsat bilip sebze meyveye yüzde400 zam yapılmasının ardından fırıncılar da unu gerekçe gösterip zam tehdidinde bulundu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halilİbrahim Balcı'nın "Un fiyatları düşerse yüzde 10 düşmezse yüzde 25 zam yaparız" açıklaması büyük tepki gördü. Vatandaşlar herkesin bir bahane bulup zam yapmasının engellenmesini istedi. Balcı, İstanbul'da daha önce de 250 gram ekmeğin 1,25 liraya satıldığı ilçeler bulunduğunu, şimdi artan maliyetler nedeniyle bu ilçelerin sayısının arttığını bildirdi. Balcı, "Ankara'da 1 liraya satılan 250 gram ekmeğin fiyatı, eğer un fiyatlarında iyileşme olursa yüzde10 artar, bu da aynı ekmeğin fiyatının 1.10 lira olması anlamına gelir. Un fiyatları böyle devam ederse Ankara'da250 gramekmeğin fiyatı 1.25 liradanaşağı olmaz" dedi. Un fiyatlarının spekülatif şekilde yüzde 25-50 arttığını söyleyen Balcı, "Bu artış konusunu yetkililere ilettik. Tarım Bakanlığı en kısa süre içinde, müdahale etmeli" diye konuştu.
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