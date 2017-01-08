Dedelere de bakım parası

Torunlarına bakan büyükannelere maaş verilmesi ile ilgili çalışmalar devam ederken sistemin dedelere de yaygınlatırılacağı ortaya çıktı. ÇalışmaBakanı Mehmet Müezzinoğlu, büyük ilgi gören büyükanne teşvikine yönelik, "Büyükannelerin pilot uygulamasınıgörelim, sonra dede pilot uygulamasıyapacak mıyız bakarız" açıklamasını da yaptı. Müezzinoğlu, "Bu ay sonuna kadar çalışmaları son şekline getirecek. Bin ailelik bir pilot uygulamayı şekillendireceğiz" dedi. Projenin torununa bakan dedeleri kapsayıp kapsamayacağı sorulan Müezzinoğlu, büyükannelerle ilgili pilot uygulamanın başlamasını beklediklerini ve sonra karar vereceklerini belirtti.
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