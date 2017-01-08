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nı noter verecek

Araç ruhsatını noter verecek
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebilecek. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 680 Sayılı KHK ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na ek madde eklendi. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, bu Kanunun 131'inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebilecek. Bu durumda, araç tescil işlemlerine ilişkin olarak noterliklere devredilen iş ve işlemler hakkında mevzuatta emniyet birimlerine yapılmış olan atıflar, noterliklere yapılmış sayılacak.
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