Araç ruhsatını noter verecek

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Türkiye NoterlerBirliği koordinesinde noterliklere devredilebilecek. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 680 SayılıKHK ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na ek madde eklendi. Buna göre, Emniyet GenelMüdürlüğü'nce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, bu Kanunun 131'incimaddesi hükümleri saklıkalmak üzere, Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredilebilecek. Bu durumda, araç tescil işlemlerine ilişkin olarak noterliklere devredilen iş ve işlemler hakkında mevzuatta emniyet birimlerine yapılmış olan atıflar, noterliklere yapılmış sayılacak.
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