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200 liraya 2 bin lira maaş

45 yaşın altındaki çalışanların maaşından kesintiler başladı. 10 yıl BES’e ödeme yapan ikinci emekliliğe kavuşacak. İşte çalışanların alacağı maaş

200 liraya 2 bin lira maaş
Çalışanlara ikinci emeklilik imkanı için süreç başladı. İlk olarak bin ve fazla personeli olan işletmelerde 45 yaşın altındaki çalışanların maaşlarından otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için kesinti yapılıyor. Daha sonra kamu çalışanlarıyla birlikte 2019'a kadar tüm çalışanlar sisteme dahil edilmiş olacak. Sistemde kalanlar devlet destekleri sayesinde avantajlar elde ederken; emeklilikte devletin verdiği aylığın yanı sıra ikinci bir maaşa kavuşacak. Bu maaş, çalışırken yatırılan prime göre değişecek. Örneğin; 18 yaşında sisteme giren ve aylık 200 lira prim (yüzde 25 katkı sayesinde 50 lira da devlet ödeme yapıyor) yatıran bir kişi, 56 yaşında emekli olduğunda bin 989 lira maaş alabilecek. Buna bin liralık ek ödeme ve emeklilikte biriken paranın yüzde 5'i kadar miktar da eklenecek. Bu kişinin toplam birikimi 385 bin 658 liraya ulaşmış olacak. Ek yüzde 5 ile para 405 bin lira olacak. 18 yaşında sisteme giren ve aylık 100 lira prim (yüzde 25 katkı sayesinde 25 lira da devlet ödeme yapacak) yatıran kişi ise, 56 yaşında emekli olduğunda 10 yıl boyunca bin 200 lira maaş alabilecek. Bu kişinin toplam birikimi 95 bin liraya ulaşmış olacak. Yüzde 5'lik katkıyla miktar 99 bin lirayı geçecek.

EN AZ 53 TL YATACAK
Bireysel emeklilik için çalışanın prime esas kazançlarından yüzde 3 oranında kesinti yapılacak. Mevcut maaşlara göre; asgari ücretliler için bu rakam aylık 53,32 lira olacak. Çalışan isterse tutarın artırılmasını isteyebilecek. Çalışan, otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesindeki tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını talep edecek.

3'LÜ DESTEK VAR
Devletin sisteme desteği sadece yüzde 25 devlet katkısı ile sınırlı kalmayacak. Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bin TL ilave devlet katkısı sağlanacak. Emeklilik hakkının kullanılması halinde, birikimi en az 10 yıllık maaş kapsamında alanlara birikiminin yüzde 5'i karşılığı ek devlet katkısı ödemesi yapılacak.
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