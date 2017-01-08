200 liraya 2 bin lira maaş

Çalışanlaraikinci emeklilikimkanı için süreçbaşladı. İlk olarak binve fazla personeli olanişletmelerde 45 yaşınaltındaki çalışanlarınmaaşlarından otomatikBireysel EmeklilikSistemi (BES) için kesintiyapılıyor. Daha sonrakamu çalışanlarıyla birlikte2019'a kadar tüm çalışanlarsisteme dahil edilmişolacak. Sistemde kalanlardevlet destekleri sayesindeavantajlar elde ederken;emeklilikte devletin verdiğiaylığın yanı sıra ikinci birmaaşa kavuşacak. Bu maaş,çalışırken yatırılan primegöre değişecek. Örneğin;18 yaşında sisteme giren veaylık 200 lira prim (yüzde25 katkı sayesinde 50 lirada devlet ödeme yapıyor)yatıran bir kişi, 56 yaşındaemekli olduğunda bin 989lira maaş alabilecek. Bunabin liralık ek ödeme veemeklilikte biriken paranınyüzde 5'i kadar miktarda eklenecek. Bu kişinintoplam birikimi 385 bin658 liraya ulaşmış olacak.Ek yüzde 5 ile para 405bin lira olacak. 18 yaşındasisteme giren ve aylık100 lira prim (yüzde 25katkı sayesinde 25 lira dadevlet ödeme yapacak)yatıran kişi ise, 56 yaşındaemekli olduğunda 10 yılboyunca bin 200 liramaaş alabilecek. Bu kişinintoplam birikimi 95 binliraya ulaşmış olacak. Yüzde5'lik katkıyla miktar 99 binlirayı geçecek.
EN AZ 53 TL YATACAK
Bireysel emeklilik için çalışanın prime esas kazançlarından yüzde 3 oranında kesinti yapılacak. Mevcut maaşlara göre; asgari ücretliler için bu rakam aylık 53,32 lira olacak. Çalışan isterse tutarın artırılmasını isteyebilecek. Çalışan, otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesindeki tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını talep edecek.
3'LÜ DESTEK VAR
Devletin sisteme desteği sadece yüzde 25 devlet katkısı ile sınırlı kalmayacak. Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bin TL ilave devlet katkısı sağlanacak. Emeklilik hakkının kullanılması halinde, birikimi en az 10 yıllık maaş kapsamında alanlara birikiminin yüzde 5'i karşılığı ek devlet katkısı ödemesi yapılacak.
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