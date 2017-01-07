Zam tamam sıra maaşta

Emekliler ve memurların zam oranlarının belli olmasının, hesapların yapılmasının ardından, sıra ödemelere geldi. Milyonlarca memur ve sözleşmeli ayın 15'indezamlı maaşlarını alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ayın 17'sinden itibaren maaş ödeme günlerinde zamlı paralarına kavuşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu ay maaşlarını yüzde4.73 zamlı alacak. Zam oranı, enflasyona göre belirlendi. 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı oldu. Yüzde 4.73'lük zamla Aralık'ta bin lira olan maaş, bu ay bin 47 lira30 kuruşa çıktı. Aralık maaşı bin 500 lira olan emeklinin eline bu aydan itibaren bin 570 lira95 kuruş, Aralık maaşı 2 bin lira olan emeklinin eline ise 2 bin 94 lira 60 kuruş geçecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını ayın 17'si ile 28'iarasında alıyor. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklileri, bu ay zamlı paralarını bu tarihler arasında, maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Memur emeklileri ise bu ay maaşlarını enflasyon rakamları beklendiğinden zamsız aldı. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine zam farkları önümüzdeki günlerde ödenecek. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılacak açıklama bekleniyor.
İKRAMİYE DİLEKÇESİ 408 bin memur emeklisine ikramiye farkı ödemesi için başvuru süresi bu ay başlayacak. 30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen 30 hizmet yılı üzerinden ödeme alanlara, kalan her tam hizmet yılı için ek ikramiye verilmesine ilişkin düzenleme, Meclis'ten geçti. Düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci start alacak. İkramiye farkının alınabilmesi için yasanın yürürlük tarihini takip eden 1 yıliçinde başvurulması şart. Bu ay başvurusunu yapan Mart'ta ek ikramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmını alacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.