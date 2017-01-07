Yapılandırma oyunu var!

Kredi kartı ve kredi borçlarının 72 aya kadar yapılandırılmasına yönetmeliğe rağmen bazı bankalar yapılandırmaya yanaşmıyor, bazıları da yüksek faiz uygulayarak bunu fırsatçılığa çeviriyor. Bazıları da temerrüt oluşmamış canlı kredileri yeniden yapılandırabileceklerini belirtiyor. Vatandaşa nefes aldırmak için yaşama geçirilen düzenlemeyi fırsatçılığa çeviren bankalara yönelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na(BDDK) şikâyet yağarken, konu Meclis gündemine de taşındı. BDDK, gelen şikâyetleri şube bazında incelemeye aldı. Tüketici haklarının korunması ve faizler olmak üzere iki başlıkta yürütülen incelemenin ardından ödeme planında faizler konusunda vatandaşı yanıltan bankalara ceza kesilecek.



YENİ BİR ÖDEME PLANI

Bankalara olan borçların yapılandırılmasına yönelik yönetmelik 27 Eylül 2015'te yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle kredi ve kart borcu olanlarla, kalan borçlarını 72 aya kadar ödeme fırsatı verildi. Ancak bankalar istediği müşteriye yapılandırma hakkı tanıyor, taksitleri de isteğine göre belirliyor. Tüketici dernekleri vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için BDDK başta olmak üzere ilgili kurumların kapısını çaldı. Uygulama ile birlikte 257 milyar liralık kredi stoku yapılandırma kapsamına alındı.



YENİ KONUT KREDİSİ BAHANE

Bazı bankalar konut kredisini yapılandırmak isteyen müşterilerine yeni faiz oranlarının yeni konut alımları için geçerli olduğunu öne sürerek başvuruları kabul etmiyor. Tüketici dernekleri vatandaşların ilgili bankalara dilekçe ile başvurarak kredilerini yeni faiz oranlarından yapılandırma talebinde bulunmalarını önerirken, olumsuz yanıt gelmesi durumunda tüketici mahkemelerine başvurmaları çağrısı yapıyor.



MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Kredi borcu ve kartı yapılandırması konusunda vatandaşın yaşadığı mağduriyet Meclis gündemine de taşındı. Milletvekilleri, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye bu konuda yaşanan sorunları iletti. Milletvekilleri, "Kredi kartı ve tüketici borçlarının yapılandırılmasına yönelik yönetmelik üç ay önce yürürlüğe girdi. Buna karşın bazı bankalar yönetmeliği uygulamıyor. Borçlulara sadece temerrüde düşmüş borçlarını 48 aya kadar yapılandırabileceklerini söylüyor. Bazıları da temerrüt oluşmamış canlı kredileri yeniden yapılandıramayacaklarını söylüyor" tespitini yaptı. Milletvekillerinin, bu bankalara yönelik bir soruşturma, ceza uygulaması olup olmadığına yönelik soruları yanıtlayan Canikli, "Düzenleme gerektiğinde ilave kredi kullandırımı ya da mevcut kredi, alacağının vadesinin uzatılması suretiyle yeni bir ödeme planına bağlanmasını ifade ediyor. Kanunu takibe düşenler de dâhil yönetmelikten önce kullandırılan kredilerin borç bakiyeleri ile kredi kartlarının bu tarih itibariyle mevcut borç bakiyelerini kapsıyor" dedi. Canikli, yönetmeliğin borç bakiyelerinin 72 aya kadar yapılandırılması veya kanuni takibe konu olmamış canlı kredilerin ya da temerrüde düşmüş borçların yapılandırılması hususunda bankalara bir zorunluluk getirilmediğini kaydetti.



PARA PUAN SİLİNMEYECEK

Bankalar, vatandaşlara kredi kartı harcamaları karşılığı kazandıkları para puanları süresinde harcanmadığı gerekçesiyle iptal ediyor. Artık kredi kartı ile alışverişlerde kazanılan para puanları süresi bittiği gerekçesiyle artık silemeyecek. Tüketici sorunları hakem heyetlerinden gelen başvurular üzerine mahkemeler tüketicinin para puan haklarının iadesi yönünde kararlar çıkıyor.



Bankalar puanların süresi içinde kullanılmadığı için iptal edildiğini belirtirken, hakem heyeti "Tüketici şikayet edilen bankanın bilgisi ve iradesi dâhilinde olmak üzere yanıltısı bir takım işlemlerle önce alışveriş yapmaya (zorlanmalı) teşvik edilmiş. Alışverişleri yaptıktan sonra ise para puan-puan yanıltması ile kendisine verilen 30 lira harcama hakkı borç olarak yansıtılmıştır. Bu yasalara aykırıdır. Bu nedenle tüketici talebinin kabul edilmesi ve 30 liranın iade edilmesi gerekmektedir" tespitini yaptı.



HAZAL ATEŞ

