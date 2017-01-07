Otoda 3’üncü rekor

Otomotiv sektöründe üretim ve ihracattan sonra üçüncü rekoriç pazarsatışlarında geldi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 1.62 artarak 968 bin 17 adetten 983 bin 720 adede çıktı. 2016'da binek oto ve hafif ticaride ilk sırayı 134 bin 535 adetlik satışla Volkswagen alırken, Renault 121 bin 707 adetle ikinci, Ford 109 bin 604 adetle üçüncü sırayı aldı. Otomobil satışlarında ilk sıra ise 106 bin 616 adetle Renault'nun olurken, Volkswagen 101 bin 763 adetle ikinci, Opel 55 bin 471 adetle üçüncü sıraya yerleşti.
LÜKSTE LİDER DEĞİŞTİ
Lüks otomobil pazarında liderlik 2016'da el değiştirdi. Mercedes- Benz, 6 yıl aradan sonra liderlik koltuğunu BMW'den aldı. 2016'da; 29 Aston Martin, 9 Bentley, 18 Ferrari, 481 Jaguar, 120 Infınıtı, 7 Lamborghini, 72 Maserati, 827 Porsche satışı gerçekleşti.
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