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Hainler elektrik kablolarını kesti

3 farklı bölgede yeraltı elektrik kablolarının kesildiğini belirten Bakan Albayrak, ABD merkezli bir kaynaktan çok yoğun siber saldırı yapıldığını, her tedbiri aldıklarını söyledi.

Hainler elektrik kablolarını kesti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, son dönemde yaşanan elektrik kesintilerinin normal olmadığına dikkat çekerek, 31 Aralık gecesi 3 farklı bölgede yeraltı kablolarının kesildiğini söyledi. Elektrik hatlarına saldırılara ilişkin gözaltına alınan kişiler olduğunu belirten Bakan Albayrak, şöyle konuştu: "7 ana hattımız tarihte ilk defa aynı anda koptu. Yeraltı kablolarının kesilmesinin yanı sıra, farklı eylemler de var. Artan ihbarlar sonrasında özellikle trafo ve tevzi merkezlerine ilişkin tedbirler artırıldı. En son dün (önceki gün) ABD merkezli bir kaynak üzerinden çok yoğun bir siber atak gerçekleşti. Bu saldırılar sistematik şekilde Enerji Bakanlığı'nın farklı merkezlerine gerçekleşiyor ve püskürtüyoruz. Ancak Türkiye'nin enerji arz güvenliği noktasından bakıldığında ciddi bir üretim riski yok."

EKSTRA TEDBİRLER ALINDI
AHaber'de canlı yayına katılan Enerji Bakanı Albayrak, şunları söyledi: "Elektrik kesintilerine ilişkin birçok ihbar aldık. Bu hafta itibarıyla detaylı bir şekilde bulguları savcılarımızla paylaşarak bu sürecin yargı ayağını başlattık. Sadece İstanbul değil, tüm noktaları dikkate alıyor ve ekstra güvenlik tedbirleri için adımlar atıyoruz. Sabotajlara izin vermeyeceğiz."


Yılbaşı gecesi yapılan sabotajlarla kesilen kablolar anında onarılarak kesintiler giderildi.

BU YIL ZAM YOK
Bakan Albayrak, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına bu yıl zam yapılmayacağını müjdeledi. Albayrak, şöyle konuştu: "Gaz noktasında İran'la yakın işbirliğimiz var. Karşılıklı kontratlar ve yükümlülükler çerçevesinde yürütmeye devam ediyoruz. Şu anda tam kapasite olmasa da akış gerçekleşiyor İran'dan. Türkiye gaz altyapısı ile ilgili önemli çalışmalar yapıyor. 2019 ve 2023'e kadar önemli projeler hayata geçecek. Bizi bütün senaryolara hazırlayacak projelere sahip olacağız. Türkiye doğalgaz konusunda sıkıntı yaşamayacak. Dövizdeki artışla birlikte Türk Lirası ile satış yapan kurumlarımız üzerinde ciddi bir maliyet baskısı oluştu. Biz bu artışa rağmen hükümetimizin verdiği söz çerçevesinde bunu vatandaşımıza gazda indirim uygulayarak elektriğe de yansıtmadık. 2017 itibarıyla elektrik ve gazda herhangi bir zam öngörmüyoruz."
Etiketler:
  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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