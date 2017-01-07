Hainler elektrik kablolarını kesti

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıBerat Albayrak, son dönemdeyaşanan elektrik kesintilerinin normalolmadığına dikkat çekerek, 31 Aralık gecesi3 farklı bölgede yeraltı kablolarınınkesildiğini söyledi. Elektrik hatlarınasaldırılara ilişkin gözaltına alınan kişilerolduğunu belirten Bakan Albayrak, şöylekonuştu:"7 ana hattımız tarihte ilk defa aynıanda koptu. Yeraltı kablolarının kesilmesininyanı sıra, farklı eylemler de var. Artanihbarlar sonrasında özellikle trafo ve tevzimerkezlerine ilişkin tedbirler artırıldı. En sondün (önceki gün) ABD merkezli bir kaynaküzerinden çok yoğun bir siber atakgerçekleşti. Bu saldırılar sistematik şekildeEnerji Bakanlığı'nın farklı merkezlerinegerçekleşiyor ve püskürtüyoruz. AncakTürkiye'nin enerji arz güvenliği noktasındanbakıldığında ciddi bir üretim riski yok."
EKSTRA TEDBİRLER ALINDI AHaber'de canlı yayına katılan EnerjiBakanı Albayrak, şunları söyledi: "Elektrikkesintilerine ilişkin birçok ihbar aldık.Bu hafta itibarıyla detaylı bir şekilde bulgularısavcılarımızla paylaşarak bu sürecin yargıayağını başlattık. Sadece İstanbuldeğil, tüm noktaları dikkatealıyor ve ekstra güvenliktedbirleri için adımlaratıyoruz. Sabotajlara izinvermeyeceğiz."
BU YIL ZAM YOK Bakan Albayrak, doğalgazve elektrik fiyatlarına bu yılzam yapılmayacağını müjdeledi.Albayrak, şöyle konuştu: "Gaznoktasında İran'la yakın işbirliğimiz var.Karşılıklı kontratlar ve yükümlülüklerçerçevesinde yürütmeye devamediyoruz. Şu anda tam kapasite olmasada akış gerçekleşiyor İran'dan. Türkiyegaz altyapısı ile ilgili önemli çalışmalaryapıyor. 2019 ve 2023'e kadar önemliprojeler hayata geçecek. Bizi bütünsenaryolara hazırlayacak projelere sahipolacağız. Türkiye doğalgaz konusundasıkıntı yaşamayacak.Dövizdeki artışla birlikteTürk Lirası ile satışyapan kurumlarımızüzerinde ciddi birmaliyet baskısı oluştu.Biz bu artışa rağmenhükümetimizin verdiğisöz çerçevesinde bunuvatandaşımıza gazdaindirim uygulayarak elektriğede yansıtmadık. 2017 itibarıylaelektrik ve gazda herhangi birzam öngörmüyoruz."
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