Fırıncılardan zam hamlesi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ankara'da 1 liraya satılan 250 gram ekmeğin fiyatı, eğer un fiyatlarında iyileşme olursa yüzde 10 artar, 1.10 lira olur. Un fiyatları böyle devam ederse Ankara'da 250 gram ekmeğin fiyatı 1.25 liradan aşağı olmaz" dedi. Balcı, Tarım Bakanlığı'nın undaki suni artışın önüne geçmesini beklediklerini söyledi.