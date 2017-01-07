Esnafa müjde! Bakan Müezzinoğlu açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu Esnaf ve Ahilik Fonu ile ilgili konuştu, bu fonun büyük oranda İşsizlik Sigortası Fonuna benzediğini bildirdi.

Fona Bağ-Kurluların yüzde 2, Hazinenin ise yüzde 1 oranında destek vereceği belirten Müezzinoğlu, "Esnafımız 720 gün prim ödedikten sonra iflas ya da dükkanı kapatma durumunda bu fondan istifade edebilecek. Yatırdığı primin süresine göre kendisine 6, 8 ya da 10 ay gibi ödeme ler yapılacak." diye konuştu.Müezzinoğlu, fonun kurulmasının ardından ilk iki yıl ödemelerin yapılmayacağını ifade ederek, ortalama bir senaryoya göre fonda biriken paranın nemalandırılmaması halinde 20 yıl sonra 60 milyon liralık açık hesaplandığını, nemalandırılması halinde ise açık vermeyeceğini sözlerine ekledi.