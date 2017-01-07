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a müjde! Bakan Müezzinoğlu açıkladı

Konya'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , ve Ahilik Fonu'yla ilgili soruları yanıtladı. Müezzinoğlu, esnafa en az 6 ay yapılacağını söyledi.

Esnafa müjde! Bakan Müezzinoğlu açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu ve Ahilik Fonu ile ilgili konuştu, bu fonun büyük oranda İşsizlik Sigortası Fonuna benzediğini bildirdi.

Fona Bağ-Kurluların yüzde 2, Hazinenin ise yüzde 1 oranında destek vereceği belirten Müezzinoğlu, "Esnafımız 720 gün prim ödedikten sonra iflas ya da dükkanı kapatma durumunda bu fondan istifade edebilecek. Yatırdığı primin süresine göre kendisine 6, 8 ya da 10 ay gibi ler yapılacak." diye konuştu.

Müezzinoğlu, fonun kurulmasının ardından ilk iki yıl ödemelerin yapılmayacağını ifade ederek, ortalama bir senaryoya göre fonda biriken paranın nemalandırılmaması halinde 20 yıl sonra 60 milyon liralık açık hesaplandığını, nemalandırılması halinde ise açık vermeyeceğini sözlerine ekledi.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi 18:15
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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h&#252;seyin hüseyin

VERGİ KAYDI OLUP BAĞKUR KAYDI OLMAYAN VATANDAŞLARA GEÇMİŞE DÖNÜK BORÇLANMA HAKKI VERİLSİN MAĞDURİYET SON BULSUN.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 07.01.2017 20:08
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