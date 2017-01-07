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Dışarda çalışana müjdesi

Dışarda çalışana sigorta müjdesi
Yurt dışında yatırımlarını artıran birçok Türk şirket, buralara Türkiye'den yönetici ve işçi transferi de gerçekleştiriyor. Buna bağlı olarak na çalışmaya gidenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Yurt dışına çalışmaya giden Türk vatandaşlarına ve ailelerine sağlık güvencesi için şirketleri düğmeye bastı. Sigorta uzmanı Selcen Gür, Expat Sağlık Sigortası'nın, yurt dışında uzun süreli oturumlardaki en kritik hususlardan biri olan sağlık harcamalarının ve acil durumların güvence altına alınması için geliştirildiğini söyledi. Bu sigorta ile Türkler'in burada sahip oldukları güvenceyi kendileri ve aileleri için yurt dışında da koruyabildiğini kaydeden Gür, "Ürünü şirketler çalışanları adına satın alabildiği gibi, çalışanlar da bordroları üzerinden ödeyerek kendileri ve aileleri adına alabiliyor" dedi. Gür, mevcut durumda 1 yıldan fazla çalışanların ailelerinin değil sadece kendilerinin ilgili ülkenin güvencesini kullanabildiğini söyledi.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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