Dışarda çalışana sigorta müjdesi

Yurt dışında yatırımlarını artıran birçok Türk şirket, buralara Türkiye'denyönetici ve işçi transferi de gerçekleştiriyor. Buna bağlı olarak yurt dışına çalışmaya gidenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Yurt dışına çalışmaya giden Türk vatandaşlarına ve ailelerine sağlık güvencesi için sigorta şirketleri düğmeye bastı. Sigorta uzmanı SelcenGür, Expat Sağlık Sigortası'nın, yurt dışında uzun süreli oturumlardaki en kritik hususlardan biri olan sağlık harcamalarının ve acil durumların güvence altına alınması için geliştirildiğini söyledi. Bu sigorta ile Türkler'in burada sahip oldukları güvenceyi kendileri ve aileleri için yurt dışında da koruyabildiğini kaydeden Gür, "Ürünü şirketler çalışanları adına satın alabildiği gibi, çalışanlar da bordroları üzerinden ödeyerek kendileri ve aileleri adına alabiliyor" dedi. Gür, mevcut durumda 1 yıldan fazla çalışanların ailelerinin değil sadece kendilerinin ilgili ülkenin güvencesini kullanabildiğini söyledi.
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