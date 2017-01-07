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e-ticarete girdi

Chi Ayakkabı e-ticarete girdi
Türkiye genelinde 70 mağaza ile hizmet veren Chi Ayakkabı, e-ticarete girdi. 2004'te sektöre adım atan , online satış ile daha çok insana ulaşmayı hedefliyor. Chi Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Eroğlu, 12 yılın vermiş olduğu bilgi, birikim ve tecrübeyi e-ticarete yansıtacaklarını ve burada da iddialı olduklarını ifade etti.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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