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Çevreci yarışma

Çevreci yarışma
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenleyeceği 'II. Ekolojik Kentsel Tasarım Yarışması' başlıyor. Ekoloji, sosyal hayat ve kültürün mekana yansımasının ele alınacağı ve birincinin 40 bin lira ile ödüllendirileceği yarışmada; ikinciye 30 bin, üçüncüye 20 bin lira ödül verilecek. Ayrıca 8 gruba 8'er bin lira mansiyon ödülü verilecek.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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