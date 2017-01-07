Çevreci yarışma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenleyeceği 'II. Ekolojik Kentsel Tasarım Yarışması' başlıyor. Ekoloji, sosyal hayat ve kültürün mekana yansımasının ele alınacağı ve birincinin 40 bin lira ile ödüllendirileceği yarışmada; ikinciye 30 bin, üçüncüye 20 bin lira ödül verilecek. Ayrıca 8 gruba 8'er bin lira mansiyon ödülü verilecek.