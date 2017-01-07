Büyükanne maaşı başlıyor

Kadın istihdamını teşvik için torun bakan büyükanneye bebek bakım parası verilmesine ilişkin proje, ilk etapta bin ailede uygulanacak. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, verilecek miktarın henüz netleşmediğini belirterek, "Proje, İstanbul Sanayi Odası tarafından önerildi. Doğum yapan annelerin kısa süreli çalışma nedeniyle istihdamdan uzaklaşacakları ve böyle bir risk olduğunu söylediler. Dolayısıyla kadının istihdamdan kopmaması için bize özel sektörde 'Büyükanne Projesi'ni önerdiler. Bu ay sonuna kadar da çalışmalara son şekli verilecek. Biz onlarla yaklaşık bin ailelik bir pilot uygulamayı şekillendireceğiz. Bunun şu anda kamu ayağı yok" diye konuştu.