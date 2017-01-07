Büyükanne maaşı başlıyor

Kadın istihdamını teşvik için torunbakan büyükanneye bebek bakımparası verilmesine ilişkin proje, ilk etaptabin ailede uygulanacak. ÇalışmaBakanı Mehmet Müezzinoğlu,verilecek miktarın henüz netleşmediğinibelirterek, "Proje, İstanbul Sanayi Odasıtarafından önerildi. Doğum yapanannelerin kısa süreli çalışma nedeniyleistihdamdan uzaklaşacakları ve böylebir risk olduğunu söylediler. Dolayısıylakadının istihdamdan kopmaması içinbize özel sektörde 'Büyükanne Projesi'niönerdiler. Bu ay sonuna kadar daçalışmalara son şekli verilecek. Biz onlarlayaklaşık bin ailelik bir pilot uygulamayışekillendireceğiz. Bunun şu anda kamuayağı yok" diye konuştu.
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