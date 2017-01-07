3. Havalimanı Türkiye’yi uçuracak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yapımı devam eden İstanbul Yeni Havalimanı'nın (İYH) Türkiye'nin önümüzdeki 50 yıllık büyüme hikayesinin itici güçlerinden biri olduğunu belirterek, küresel politikaların dinamiklerini de etkileyeceğini kaydetti. İYH şantiyesine yaptığı ziyarette İstanbul Ekonomi ile Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan İYH Ekonomik Etki Analiz Raporu'nun sonuçlarını açıklayan Arslan, projenin 2025 yılında yaklaşık 225 bin kişiye iş olanağı sağlayacağını ve havalimanın ekonomiye katkısının 2025 yılında milli gelirin yüzde 4.9'una karşılık gelen 73 milyar TL'ye yaklaşacağını belirtti. Arslan, "Bu oran, milli gelire katkılarıyla en çok öne çıkan Schipol ve Charles de Gaulle havalimanlarını açık ara geride bırakmaktadır. İYH'nin dünyayı Türkiye'ye, Türkiye'yi de dünyaya bağlayacak perçinleri kuvvetlendirmesi, Türkiye'nin hem bir köprü ve hem de bir merkez niteliği kazanmasına olumlu etki edeceği kaçınılmazdır" dedi.



MONACO'NUN 1.7 KATI

Projenin 1 milyon 300 bin metrekarelik kapalı terminal binasının 5 adet Empire State binasına eş değer olduğunu ifade eden Bakan Arslan, havalimanın büyüklüğünü şu örneklerle açıkladı: "Havalimanın toplam proje alanı San Marino ülkesinin yüzölçümünden büyük. 3.5 milyon metrekarelik toplam inşaat alanı Monaco'nun 1.7 katı. Terminal binasında kullanılacak olan 1.2 milyon metreküp beton Empire State binasının yaklaşık 3 katı kadar bir büyüklüğü ifade ediyor. Terminal binası inşaatında 180 bin ton donatı malzemesi kullanacağız. Bu Eyfel Kulesi'nde kullanılan metalin 24 katı."