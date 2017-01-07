3. Havalimanı Türkiye’yi uçuracak

Ulaştırma Bakanı Arslan, yüzde 40’ı biten 3. Havalimanı’nın Türkiye’nin büyüme hikayesinin itici güçlerinden olduğunu belirtti. Arslan, havalimanının 2025’te 225 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.
Ulaştırma, Denizcilik ve HaberleşmeBakanı Ahmet Arslan, yapımı devameden İstanbul Yeni Havalimanı'nın (İYH)Türkiye'nin önümüzdeki 50 yıllık büyümehikayesinin itici güçlerinden biri olduğunubelirterek, küresel politikaların dinamiklerinide etkileyeceğini kaydetti. İYH şantiyesineyaptığı ziyarette İstanbul Ekonomi ileEkonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezitarafından hazırlanan İYH Ekonomik EtkiAnaliz Raporu'nun sonuçlarını açıklayanArslan, projenin 2025 yılında yaklaşık 225bin kişiye iş olanağı sağlayacağını vehavalimanın ekonomiye katkısının2025 yılında milli gelirinyüzde 4.9'una karşılıkgelen 73 milyar TL'yeyaklaşacağını belirtti.Arslan, "Bu oran,milli gelire katkılarıylaen çok öne çıkanSchipol ve Charlesde Gaulle havalimanlarını açık ara geridebırakmaktadır. İYH'nin dünyayı Türkiye'ye,Türkiye'yi de dünyaya bağlayacak perçinlerikuvvetlendirmesi, Türkiye'nin hem bir köprü vehem de bir merkez niteliği kazanmasına olumluetki edeceği kaçınılmazdır" dedi.
MONACO'NUN 1.7 KATI Projenin 1 milyon 300 bin metrekarelik kapalı terminal binasının 5 adet EmpireState binasına eş değer olduğunu ifade eden Bakan Arslan, havalimanın büyüklüğünü şu örneklerle açıkladı: "Havalimanın toplam proje alanı San Marino ülkesinin yüzölçümünden büyük. 3.5 milyon metrekarelik toplam inşaat alanı Monaco'nun 1.7 katı. Terminal binasında kullanılacak olan 1.2 milyon metreküp beton Empire State binasının yaklaşık 3 katı kadar bir büyüklüğü ifade ediyor. Terminal binası inşaatında 180 bin ton donatı malzemesi kullanacağız. Bu Eyfel Kulesi'nde kullanılan metalin 24 katı."
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