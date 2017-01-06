TESK: Piyasa hareketlenecek

Türkiye Esnaf veSanatkarlar KonfederasyonuBaşkanı Bendevi Palandöken,Başbakan Yıldırım'ın müracaatedip şartları tutan her esnafa2017'de faizsiz 50 bin liralık krediverileceğine ilişkin açıklamasınınesnafı ve piyasaları rahatlattığınıbelirterek, "Kredi ile esnaf vesanatkarlarımız önünü görecek,piyasada yeni bir hareketlenmemeydana gelecek. Esnafa can suyuolacak 0 faizli ilk yılı ödemesiz 3 yılvadeli 50 bin liralık kredi, şartlarıtaşıyan tüm esnafımıza verilecek"dedi. Palandöken, kredinin 3 ayiçinde verilmesinin esnaf için büyükönem taşıdığını kaydetti.
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