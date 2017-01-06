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TESK: Piyasa hareketlenecek

TESK: Piyasa hareketlenecek
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Başbakan Yıldırım'ın müracaat edip şartları tutan her esnafa 2017'de faizsiz 50 bin liralık kredi verileceğine ilişkin açıklamasının esnafı ve piyasaları rahatlattığını belirterek, "Kredi ile esnaf ve sanatkarlarımız önünü görecek, piyasada yeni bir hareketlenme meydana gelecek. Esnafa can suyu olacak 0 faizli ilk yılı ödemesiz 3 yıl vadeli 50 bin liralık kredi, şartları taşıyan tüm esnafımıza verilecek" dedi. Palandöken, kredinin 3 ay içinde verilmesinin esnaf için büyük önem taşıdığını kaydetti.
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