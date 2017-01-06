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Sicil affı ile sıkıntılar bitecek

Sicil affı ile sıkıntılar bitecek
Maliye Bakanı Naci Ağbal, çeşitli nedenlerle geçmişe dönük olarak çeki, senedi karşılıksız çıkan vatandaşlara ilişkin önemli kolaylık getirdiklerini belirterek, "Burada esnafa sicil affı uygulanacak. Bankalarımız bu uygulamayı yapmakta arzulu, istekli" dedi. Düzenlemeyle sıkıntıların aşılacağına inandıklarını anlatan Ağbal, "İnşallah yasa çıkar çıkmaz bu konuda bankalarımızla, Bankalar Birliği'yle ortak bir anlayış içinde uygulamayı da kolaylaştıracağız" şeklinde konuştu.
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