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Otomobil uçar gider

Otomobil uçar gider
İsrail'de e benzer bir hava aracı geliştirildi. Bin 500 kilo yük taşıyabilen araç, pilot olmadan uçabiliyor. Geliştirilmesi 15 yıl süren araç, 500 kilo yük taşıyabiliyor. Bilim kurgu filmlerini aratmayan araç, saatte 185 kilometre hızla gidebiliyor. Aracın 2020'de piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Son deneme uçuşunu Kasım ayında gerçekleştiren hava aracının fiyatının 14 milyon dolar olduğu belirtildi. Üretici firma, aracın ambulans olarak hizmet vereceğini ve afet bölgelerinden sivillerin tahliyesi için kullanılabileceğini kaydetti.
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