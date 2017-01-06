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Kar bahane zam şahane

Yağış ve soğuk hava sebzeyi vurdu. Üretim zarar görünce piyasada olan ürünün fiyatı yüzde 400’e kadar zamlandı

Kar bahane zam şahane
Yurt genelinde meydana gelen yağış ve soğuk hava seralara zarar verince sebze üretimi de darbe yedi. Bu da fiyatlara zam olarak yansıdı. 1 ay önce hal çıkış fiyatı 1 lira olan sivri biber 5 lirayı gördü. Marketlerde ise rakam 6 liraya yükseldi. Tüm Meyve Sebze Komisyoncuları Federasyonu Başkanı Burhan Er, "Meyveyle ilgili bir sıkıntı yok ama özellikle zarar gören sera bölgelerinde üretim durunca piyasada olan sebzenin fiyatı daha da arttı. Sebze 1 ayda yüzde 300-400 zam gördü" dedi. Kar nedeniyle İstanbul Hali'ne ulaşamayan kamyonların çok büyük bir etkisinin olmadığının altını çizen Er, "Fiyatlar semtlere göre de değişiyor. Bir bölgelerde 4 lira olan kabak başka bölgede 8 liraya kadar çıkabiliyor" diye konuştu.



Pınar ÇELİK NACAR
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