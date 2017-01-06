Kar bahane zam şahane

Yurt genelinde meydana gelen yağış ve soğuk hava seralara zarar verince sebze üretimi de darbe yedi. Bu da fiyatlara zam olarak yansıdı. 1 ay önce hal çıkış fiyatı 1 lira olan sivri biber 5 lirayı gördü. Marketlerde ise rakam 6 liraya yükseldi. Tüm MeyveSebze Komisyoncuları FederasyonuBaşkanı Burhan Er, "Meyveyle ilgili bir sıkıntı yok ama özellikle zarar gören sera bölgelerinde üretim durunca piyasada olan sebzenin fiyatı daha da arttı. Sebze 1 ayda yüzde 300-400 zam gördü" dedi. Kar nedeniyle İstanbul Hali'ne ulaşamayan kamyonların çok büyük bir etkisinin olmadığının altını çizen Er, "Fiyatlar semtlere göre de değişiyor. Bir bölgelerde 4 lira olan kabak başka bölgede 8 liraya kadar çıkabiliyor" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.