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İşsiz gençlere i

İşsiz gençlere yazılım eğitimi
Hükümetten , danışmanlık, yurt dışı pazarlama faaliyet giderlerinin yüzde 75'ini karşıladığı yazılım sektörü şirketlerine bir müjdeli haber daha geldi. Bilişim ürünlerinin alımında uygulanan ihale yöntemi değiştirildi. Yerli firmalarına kamuda avantaj sağlanacak, bilişim firmalarını yetkilendirme sistemi kurulacak. Türkiye İş Kurumu tarafından yeni dönemde istihdama katılmayan genç işgücüne bilgisayar ve yazılım yetkinlikleri kazandıracak eğitimler verilecek. Böylece istihdam artırılacak.

Hazal ATEŞ
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