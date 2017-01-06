İşsiz gençlere yazılım eğitimi

Hükümetten eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama faaliyet giderlerinin yüzde 75'ini karşıladığı yazılım sektörü şirketlerine bir müjdeli haber daha geldi. Bilişim ürünlerinin alımında uygulanan ihale yöntemi değiştirildi. Yerli yazılım firmalarına kamuda avantaj sağlanacak, bilişim firmalarını yetkilendirme sistemi kurulacak. Türkiyeİş Kurumu tarafından yeni dönemde istihdama katılmayan genç işgücüne bilgisayar ve yazılım yetkinlikleri kazandıracak eğitimlerverilecek. Böylece istihdam artırılacak.
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