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İlk indirim ’tan

İlk indirim VakıfBank’tan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başta kamu bankaları olmak üzere finans sektörüne önceki gün yaptığı faiz oranlarını düşürme çağrısının ardından, indirimler başladı. İlk indirim, VakıfBank'tan geldi. , kamu personeline özel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını bin-10 bin lira arasında yüzde 1.17'den 1.15'e, 10-70 bin lira arasında yüzde 1.15'ten 1.11'e düşürürken, taşıt kredisi faiz oranını da yüzde 1.09'dan yüzde 1.08'e çekti. VakıfBank, KOBİ'lerin her türlü ihtiyacını karşılamak için başlattığı 'KOBİ'lere Halden Anlayan Kredi' ile faiz oranını yüzde 0.97'ye çekti. Konut kredisinde 3-12 ay arası vadelerde yüzde 0.80, 13-36 ay arası vadelerde yüzde 0.88 faiz oranı sunan banka, 37-60 ay arası vadelerde faiz oranını yüzde 0.89'a indirdi.
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