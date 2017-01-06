İlk indirim VakıfBank’tan

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'ın başta kamu bankaları olmaküzere finans sektörüne önceki gün yaptığıfaiz oranlarını düşürme çağrısının ardından,indirimler başladı. İlk indirim, VakıfBank'tangeldi. VakıfBank, kamu personelineözel ihtiyaç kredisi faiz oranlarınıbin-10 bin liraarasındayüzde1.17'den1.15'e, 10-70 bin lira arasında yüzde 1.15'ten1.11'e düşürürken, taşıt kredisi faiz oranını dayüzde 1.09'dan yüzde 1.08'e çekti. VakıfBank,KOBİ'lerin her türlü ihtiyacını karşılamak içinbaşlattığı 'KOBİ'lere Halden Anlayan Kredi'ile faiz oranını yüzde 0.97'ye çekti. Konutkredisinde 3-12 ay arası vadelerde yüzde 0.80,13-36 ay arası vadelerde yüzde 0.88 faiz oranısunan banka, 37-60 ay arası vadelerde faizoranını yüzde 0.89'a indirdi.
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