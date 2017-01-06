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a 1.422 TL maaş

Esnafa 1.422 TL maaş
İşçiler gibi esnafa da işsizlik maaşı geliyor. İşyerini kapatan a destek sağlamaya yönelik çalışma tamamlandı. Esnafa nın detayları belli oldu. 36 ay prim yatıran 10 ay, 24 ay prim yatıran esnaf işyerini kapatırsa 6 ay işsizlik maaşı alacak. Ödenecek maaş, 711 ile bin 422 TL arasında değişecek. Başbakan Binali Yıldırım'ın önceki gün detaylarını açıkladığı 'Ahilik Fonu' tasarısına göre; fona her ay esnaf 35 lira, devlet ise 18 lira yatıracak. 24 ay Ahilik Fonu primi ödeyen esnaf 6 ay işsizlik maaşı alacak. 36 ay prim ödeyen esnaf ise 10 ay işsizlik maaşı alma imkanına kavuşacak. Dükkanını kapattıktan sonra esnafa ödenecek işsizlik maaşları 711 ile bin 422 TL arasında olacak.

1.9 MİLYONU KAPSIYOR
Zor durumdaki esnafı işsizlik fonu benzeri bir fondan yararlandırmayı düzenleyen Ahilik Fonu ile ilgili uygulama, kısa süre içinde Meclis gündemine gelecek. Ahilik Fonu prim oranı yüzde 3 olacak. Bu prim oranının yüzde 2'sini esnaf, yüzde 1'ini de Hazine karşılayacak. Uygulamadan, aralarında şirket ortakları, esnaf, tacir ve noterlerin de olduğu 1.9 milyon kişi faydalanacak.
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