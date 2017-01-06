Esnafa 1.422 TL maaş

İşçiler gibi esnafa da işsizlikmaaşı geliyor. İşyerini kapatan esnafadestek sağlamaya yönelik çalışma tamamlandı.Esnafa işsizlik maaşının detaylarıbelli oldu. 36 ay prim yatıran 10 ay, 24ay prim yatıran esnaf işyerini kapatırsa 6ay işsizlik maaşı alacak. Ödenecek maaş,711 ile bin 422 TL arasında değişecek.Başbakan Binali Yıldırım'ın öncekigün detaylarını açıkladığı 'Ahilik Fonu'tasarısına göre; fona her ay esnaf 35 lira,devlet ise 18 lira yatıracak. 24 ay AhilikFonu primi ödeyen esnaf 6 ay işsizlik maaşıalacak. 36 ay prim ödeyen esnaf ise 10ay işsizlik maaşı alma imkanına kavuşacak.Dükkanını kapattıktan sonra esnafaödenecek işsizlik maaşları 711 ile bin 422TL arasında olacak.
1.9 MİLYONU KAPSIYOR
Zor durumdaki esnafı işsizlik fonu benzeri bir fondan yararlandırmayı düzenleyen Ahilik Fonu ile ilgili uygulama, kısa süre içinde Meclis gündemine gelecek. Ahilik Fonu prim oranı yüzde 3 olacak. Bu prim oranının yüzde 2'sini esnaf, yüzde 1'ini de Hazine karşılayacak. Uygulamadan, aralarında şirket ortakları, esnaf, tacir ve noterlerin de olduğu 1.9 milyonkişi faydalanacak.
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