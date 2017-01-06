Yol Durumu
  1. Otomobil uçar gider
  2. Büyükanneye bin 555 lira

Doğan Holding’e ı

Davaları lehine çevirmek için avukatlarıyla yakınlaştığı iddiasıyla Doğan Holding’in Baş Hukuk Müşaviri ve eski CEO’su gözaltına alındı.

Doğan Holding’e FETÖ baskını
Doğan Holding'in çeşitli davalarını lehine sonuçlandırabilmek için 'cü avukatlar ile işbirliği kurduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada, Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel ve Holding eski CEO'su Yahya Uzdiyen gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar'ın talimatı ile , dün sabah saatlerinde Doğan Holding'in Üsküdar'daki binasında ve sanıkların evlerinde arama yaptı. Geçtiğimiz günlerde de Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muradoğlu, 'ByLock'çularla yoğun telefon trafiği belirlenince tutuklanmıştı. Doğan Holding'in temsilcisi itirafçı Ramazan Aykış da verdiği ifadede, 2012 yılında FETÖ ile Doğan Holding arasında vekalet ilişkisi kurulduktan sonra, CEO Uzdiyen'in Fetullah Gülen'in yardımcısı vasıtasıyla Orhan Erdemli'nin hukuk bürosuyla anlaştıklarını söyledi. Bir diğer tanık avukat Mehmet Yusuf Burak ise "Ben, Cemaleddin Karadaş, Ramazan Aykış ve Eren Turgut Yücel holding binasında toplantı yaptık. Ben Fetullah Gülen'in avukatlığını yapmadan önce bu işi Orhan Erdemli yapıyordu" dedi.

'BOĞAN ' DİYORLAR
Doğan Yayın Holding ile Doğan Holding birleşmesi u başta olmak üzere son yıllarda yatırımcılarını mağdur eden Doğan Holding'e, borsadaki ortaklarının da yeni bir isim taktığı gözlendi: Boğan Holding... Doğan Yayın Holding'i 2 milyar doların üzerinde bir değer üzerinden halka açarken, birleşme sırasında 200 milyon dolardan çağrı yapan Doğan Holding ile ilgili olarak yatırımcılar çok sayıda şikayet dilekçesi ile SPK'ya başvuruda bulunmuştu. Yatırımcılar ayrıca grup hisselerinin neredeyse 10 yıl önceki seviyenin altında işlem görmesine rağmen, Holding'in elindeki nakdi hisse geri alımı için kullanmamasını da mağduriyetin en önemli gerekçeleri arasında görüyor.



Nazif KARAMAN
Etiketler: , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar