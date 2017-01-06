Doğan Holding’e FETÖ baskını

Doğan Holding'in çeşitli davalarını lehine sonuçlandırabilmek için FETÖ'cü avukatlar ile işbirliği kurduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada, Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Erem TurgutYücel ve Holding eski CEO'su YahyaUzdiyen gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar'ın talimatı ile polis, dün sabah saatlerinde Doğan Holding'in Üsküdar'daki binasında ve sanıkların evlerinde arama yaptı. Geçtiğimiz günlerde de Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muradoğlu, 'ByLock'çularla yoğun telefon trafiği belirlenince tutuklanmıştı. Doğan Holding'in temsilcisi itirafçı RamazanAykış da verdiği ifadede, 2012 yılında FETÖ ile Doğan Holding arasında vekalet ilişkisi kurulduktan sonra, CEO Uzdiyen'in Fetullah Gülen'in yardımcısı vasıtasıyla Orhan Erdemli'nin hukuk bürosuyla anlaştıklarını söyledi. Bir diğer tanık avukat Mehmet YusufBurak ise "Ben, Cemaleddin Karadaş, Ramazan Aykış ve Eren Turgut Yücel holding binasında toplantı yaptık. Ben Fetullah Gülen'in avukatlığını yapmadan önce bu işi OrhanErdemli yapıyordu" dedi.
'BOĞAN ' DİYORLAR Doğan Yayın Holdingile Doğan Holding birleşmesioperasyonu başta olmak üzereson yıllarda yatırımcılarınımağdur eden Doğan Holding'e,borsadaki ortaklarının dayeni bir isim taktığı gözlendi:Boğan Holding... Doğan YayınHolding'i 2 milyar dolarınüzerinde bir değer üzerindenhalka açarken, birleşmesırasında 200 milyon dolardançağrı yapan Doğan Holdingile ilgili olarak yatırımcılarçok sayıda şikayet dilekçesi ileSPK'ya başvuruda bulunmuştu.Yatırımcılar ayrıca gruphisselerinin neredeyse 10yıl önceki seviyenin altındaişlem görmesine rağmen,Holding'in elindeki nakdi hissegeri alımı için kullanmamasınıda mağduriyetin en önemligerekçeleri arasında görüyor.
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