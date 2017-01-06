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Çeyreğin tahtı 2016’da sallandı

Çeyreğin tahtı 2016’da sallandı
Altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığı geçen yıl, çeyrek altın üretimi 2015'e göre yaklaşık 16.6'lık düşüşle 4 milyon 552 bin 430 adede geriledi. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler, altın yıl bazında genel anlamda yatırımcısına kazandırsa da yüksek dolar kurunun Cumhuriyet altını ve sarrafiye ürünlere olan talebi azalttığını söyledi. Altın Piyasası Uzmanı İslam Memiş de üretimindeki düşüşün altının gram fiyatındaki yükselişten kaynaklandığını ifade etti.
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