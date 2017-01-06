Çeyreğin tahtı 2016’da sallandı

Altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığı geçen yıl, çeyrek altın üretimi 2015'e göre yaklaşık 16.6'lık düşüşle 4 milyon 552 bin 430adede geriledi. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler, altın yıl bazında genel anlamda yatırımcısınakazandırsa da yüksekdolar kurunun Cumhuriyet altınıve sarrafiye ürünlere olan talebiazalttığını söyledi. Altın Piyasası Uzmanı İslam Memiş de çeyrek altın üretimindeki düşüşün altının gram fiyatındaki yükselişten kaynaklandığını ifade etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.