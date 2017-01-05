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Makam aracı değil

Makam aracı değil taksi
Ticari araçlara tanınan Özel Tüketim Vergisi () muafiyeti ile birçok ci esnaf araçlarını yeniledi. 13 Ekim 2016'da başlayan ÖTV muafiyetinin ardından, taksi duraklarında lar boy göstermeye başladı. Malatya'da taksiciler, Mercedes, BMW ve Audi gibi lüks araçlarla müşterilerini taşımaya başladı. Yapılan ÖTV indiriminden dolayı hükümete ve Cumhurbaşkanı'na teşekkür eden Malatyalı taksici Hikmet Dede, "Bu arabada benim 30 bin lira kârım var. 30 bin lirayı baba oğluna vermez ama Tayyip Baba bize verdi, arkadaşa 55 bin lira verdi" diye konuştu.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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