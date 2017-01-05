Makam aracı değil taksi

Ticari araçlara tanınan ÖzelTüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti ilebirçok taksici esnaf araçlarını yeniledi. 13Ekim 2016'da başlayan ÖTV muafiyetininardından, taksi duraklarında lüks araçlarboy göstermeye başladı. Malatya'dataksiciler, Mercedes, BMW ve Audi gibilüks araçlarla müşterilerini taşımaya başladı.Yapılan ÖTV indiriminden dolayı hükümeteve Cumhurbaşkanı'na teşekkür eden Malatyalıtaksici Hikmet Dede, "Bu arabada benim 30bin lira kârım var. 30 bin lirayı baba oğlunavermez ama Tayyip Baba bize verdi, arkadaşa 55bin lira verdi" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.