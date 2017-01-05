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Jolie’nin mücevherleri Muhtar Kent’in kızından

Jolie’nin mücevherleri Muhtar Kent’in kızından
Ünlülerin mücevherleri Coca- Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent'in kızı Selin Kent'in imzasını taşıyor. Kendi ürettiği lüks mücevher, yüzük, kolye, küpe ve bileziklerden oluşan ürünlerini 2 yıl önce New York'ta satmaya başlayan 30 yaşındaki Selin Kent; Angelina Jolie, Jessica Alba ve Emma Watson gibi ünlülere de tasarım yapıyor. Kent'in ürünleri 100 dolar ile 4 bin dolar arasında fiyatlarla satılıyor.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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