Gıda fiyatlarına fren geliyor

Gıdada üretici ile tüketici fiyatı arasındaki 5 kata varan farkı düşürecek yol haritası belli oldu. Öncelikli olarak sebze ve meyve gibi ürünlerin lojistik ve depolama kaynaklı kayıplarının önüne geçilecek. Üretici örgütlerinin birleşmesi teşvik edilerek, maliyetler düşürülecek. Ambalajlara standart ve soğuk hava depolarına yönelik ilave teşvikler getirilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son yapılan Gıda Komitesi toplantısında bir takım kararlar alındığını belirterek, sebze ve meyve ticaretinde üretici örgütlerinin güçlendirilmesine ve diğer lojistik tedbirlere ilişkin çalışmalar yaptıklarını söyledi. Üreticilerin güçlenmesi gerektiğinin ifade edildiğini aktaran Tüfenkci, "Biz de destek olacağız" dedi.