Başbakan Binali Yıldırım, esnafa sicil affı, faizsiz kredi ve işsizlik maaşı müjdesi verdi. Esnaf temsilcilerini kabul eden Yıldırım, şu açıklamaları yaptı:
*Sicili bozulmuş esnafa sicil affı getiriyoruz. Bu hafta Meclis'te görüşülecek, en kısa zamanda da yürürlüğe girmiş olacak.
*Sanayi Bakanlığı esnafımıza 1 yılı geri ödemesiz, 3 yıllık sıfır faizli 50 bin liraya kadar kredi imkanı sundu. Bundan 15 bin esnafın yararlandırılması öngörülüyordu. Ancak yapılan müracaat 250 bine dayandı. Şartları sağlayan kim olursa olsun bunu vereceğiz
* Zordaki esnafı işsizlik fonu benzeri bir fondan yararlandırma düzenlemesinin, Anayasa değişikliği sonrası Meclis'ten geçmesini bekliyoruz. Her ay 18 lira devlet, 35 lira esnaf verecek. 720 gün ödeyen 180 günden, 1080 gün ödeyen 300 günden yararlanacak. Bin 422 liraya kadar maaş verilecek.
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