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2.5 milyon turist beliyoRUS

2.5 milyon turist beliyoRUS
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, turizm sektörü olarak her şeye rağmen 2017'ye umutla baktıklarını belirterek, "(Suriye) Barış bir an önce gerçekleşirse, ülkemizde ve dünyada yaşanan terör olayları da söndüğü takdirde, 2017 yılında kaybettiklerimizin bir kısmını kazanmaya başlayacağız" dedi. Rusya Federasyonu ile ilişkilerdeki yumuşamanın önemine işaret eden Ayık, "Bu bizi umutlandırıyor. 2017 yılında muhtemelen Rusya Federasyonu'ndan 2.5 milyon civarında bir misafir gelecek diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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