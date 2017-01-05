2.5 milyon turist beliyoRUS

Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkanı Osman Ayık,turizm sektörü olarak her şeye rağmen2017'ye umutla baktıklarını belirterek,"(Suriye) Barış bir an önce gerçekleşirse,ülkemizde ve dünyada yaşanan terörolayları da söndüğü takdirde, 2017yılında kaybettiklerimizin bir kısmınıkazanmaya başlayacağız" dedi.Rusya Federasyonu ile ilişkilerdekiyumuşamanın önemine işaret eden Ayık,"Bu bizi umutlandırıyor. 2017 yılındamuhtemelen Rusya Federasyonu'ndan2.5 milyon civarında bir misafir gelecekdiye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
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