Tarlada çürüdü markette 3 TL

Sebze ve meyvede üretici ile tüketici fiyatı arasındaki makas, en son mandalina yetiştiricilerini vurdu. Tüketicinin markette 3 liraya aldığı mandalinayı, üretici 30 kuruşa satamadı. Dalında kalan tonlarca mandalina çürüdü, üretici perişan oldu. Kazanan ne üretici oldu, ne de tüketici. Kazanan yine 30 kuruşluk mandalinayı rafa 3 liraya çıkaran aracılar oldu. Dünyanın en iyi Satsuma mandalinalarının yetiştiği İzmir Seferihisar'da, sezona büyük umutla başlayan üreticiler ürünün dalında kalması nedeniyle sıkıntıya düştü. Geçtiğimiz sezon 50-60 kuruşa alıcı bulan mandalinaların toptan fiyatı 30 kuruşa düştü. Üreticiler, bu fiyata bile ürünlerini satamadı. Kimi üreticiler mandalina ağaçlarını kökünden kesti, kimi bahçeye bile uğramadı, kimi de umudunu kurutulmuş mandalinaya bağladı. SeferihisarMandalina Üreticileri Birliği Başkanı CumhurEriş, "Seferihisar'ımızın 50 bin tonun üzerinde olan üretiminin neredeyse yarısı ağaçlarda kesilmeden kaldı" dedi. "Mandalina daha dalında duruyor; alan yok, satan yok" diyen üretici Mehmet Özçelik de "Üretici perişan. Her taraf mandalina yığını" diye konuştu. Seferihisar Belediye Başkanı TunçSoyer ise kurutmaya başlanan mandalinaların üreticiye destek olacağını ifade ederek, şunları söyledi: "Hayalimiz, ürünün çok büyük birbölümünü kurutarak pazarlamak. Hem böylece raf ömrünü 12 aya uzatmış olacağız hem de üretici daha yüksek bir bedel kazanacak."
TEK KAZANAN ARACI
Üreticiler, aracılar yüzünden fiyatı 3 liraya kadar çıkan mandalinalarını 30 kuruşa bile satamıyor.
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