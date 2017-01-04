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Tarlada çürüdü markette 3 TL

lar dalında çürüdü. Tüketicinin markette 3 liraya aldığı mandalinayı, üretici 30 kuruşa satamadı. -de fiyatlar üretici ve vatandaşa kaybettirirken, kazanan yine lar oldu

Tarlada çürüdü markette 3 TL
Sebze ve de üretici ile arasındaki makas, en son yetiştiricilerini vurdu. Tüketicinin markette 3 liraya aldığı mandalinayı, üretici 30 kuruşa satamadı. Dalında kalan tonlarca mandalina çürüdü, üretici perişan oldu. Kazanan ne üretici oldu, ne de tüketici. Kazanan yine 30 kuruşluk mandalinayı rafa 3 liraya çıkaran lar oldu. Dünyanın en iyi Satsuma mandalinalarının yetiştiği İzmir Seferihisar'da, sezona büyük umutla başlayan üreticiler ürünün dalında kalması nedeniyle sıkıntıya düştü. Geçtiğimiz sezon 50-60 kuruşa alıcı bulan mandalinaların toptan fiyatı 30 kuruşa düştü. Üreticiler, bu fiyata bile ürünlerini satamadı. Kimi üreticiler mandalina ağaçlarını kökünden kesti, kimi bahçeye bile uğramadı, kimi de umudunu kurutulmuş mandalinaya bağladı. Seferihisar Mandalina Üreticileri Birliği Başkanı Cumhur Eriş, "Seferihisar'ımızın 50 bin tonun üzerinde olan üretiminin neredeyse yarısı ağaçlarda kesilmeden kaldı" dedi. "Mandalina daha dalında duruyor; alan yok, satan yok" diyen üretici Mehmet Özçelik de "Üretici perişan. Her taraf mandalina yığını" diye konuştu. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise kurutmaya başlanan mandalinaların üreticiye destek olacağını ifade ederek, şunları söyledi: "Hayalimiz, ürünün çok büyük bir bölümünü kurutarak pazarlamak. Hem böylece raf ömrünü 12 aya uzatmış olacağız hem de üretici daha yüksek bir bedel kazanacak."

TEK KAZANAN ARACI
Üreticiler, aracılar yüzünden fiyatı 3 liraya kadar çıkan mandalinalarını 30 kuruşa bile satamıyor.

HALDEN MARKETE FİYAT KATLANIYOR (TL/KG)
Ürünler Hal Market
Mandalina..... 1.30................3
Portakal............... 1.......... 2.25
Elma................ 0.70.......... 5.95
Soğan.................. 1.......... 3.59
Patates............ 1.50................3


* Mandalinalarının değeri düştüğü için satamayan üreticiler, şimdi ürünlerini kurutmayı planlıyor. Birçok üretici mandalinaları toplamadığı için ürünler ağaçlarda çürüyor.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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