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’ta Şubat’ta

Ocak’ta zam Şubat’ta promosyon
11.5 milyon mına ek olarak, Şubat'ta da banka una kavuşacak. Başbakan Binali Yıldırım'ın yeni yıla girerken verdiği promosyon müjdesinin ardından, ödemelerin Şubat'ta yapılması bekleniyor. Promosyon tutarları maaşa göre değişecek. 3 yıllık dönem için maaşı bin liranın altında olan emeklilere 300, maaşı bin ile 2 bin lira arasında olan emeklilere 375, maaşı 2 bin liranın üzerinde olan emeklilere ise 450 lira promosyon ödenecek.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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