Ocak’ta zam Şubat’ta promosyon

11.5 milyon emekliOcakzammına ek olarak, Şubat'ta da banka promosyonuna kavuşacak. Başbakan Binali Yıldırım'ın yeni yıla girerken verdiği promosyon müjdesinin ardından, ödemelerinŞubat'ta yapılması bekleniyor. Promosyon tutarları maaşa göre değişecek. 3 yıllık dönem için maaşı bin liranın altında olan emeklilere 300, maaşı bin ile 2 bin lira arasında olan emeklilere 375, maaşı 2 bin liranın üzerinde olan emeklilere ise 450 lira promosyon ödenecek.
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