Memura en az 2 bin 767 TL

Memur maaş katsayıları, yüzde 3'lük Ocakzammına göre yeniden belirlendi. Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından geçen yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı çıkmadı, memur maaş katsayısı Ocak ayı itibarıyla 0,096058'e, taban aylık katsayısı 1,503595'e, yan ödeme katsayısı da 0,030462'ye çıkarıldı.
ÖĞRETMENE 3 .106 TL
Aile ve çocuk yardımı almak kaydıyla müsteşar maaşı 9 bin 498 liradan 9 bin 787liraya, genel müdür maaşı ise 8 bin 335 liradan 8 bin 589liraya çıktı. Böylece müsteşar ve genel müdür maaşında yüzde 3.04 artış meydana geldi. 12'nci derecenin 1'inci kademesinden maaş alan hizmetlinin Temmuz'da 2 bin 517 lira olan maaşı 2 bin 601liraya, 13'üncü derecenin 3'üncü kademesindeki devlet memurunun 2 bin 678 lira olan maaşı 2 bin 767 liraya yükseldi. Buna göre, her iki çalışan kesimindeki maaş artışı yüzde 3.3 oldu. 7'nci derecenin 1'inci kademesindeki öğretmenin Temmuz'da 3 bin 7 lira olan maaşı 3 bin106 liraya, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki polisin 3 bin 818 lira olan maaşı da 124 lira artışla 3 bin 942liraya çıktı. Böylece 7'nci derecenin 1'inci kademesindeki öğretmenin maaşı yaklaşık yüzde 3.3, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki polisin maaşı yüzde 3.2 arttı. Bu arada Kamu İktisadi Teşebbüsü'nde (KİT) sözleşmeli personel ücret tavanı da 5 bin 257.87liraya yükseldi. Memurlar ve sözleşmeliler, zamlımaaşlarını 15 Ocak'ta alacak. Ocak'ta aile yardımı ödeneği de arttı. Eş için aile yardımı ödeneği 199.01 liradan204.99 liraya çıktı. Aile yardımı ödeneği, 2017'nin ilk yarısında 0-6 yaş grubu çocuklar için 48.03 lira, diğer yaş gruplarında yer alan çocuklar için 24.01 lira oldu.
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