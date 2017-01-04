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% 9 arttı lider otomotiv

İhracat % 9 arttı lider otomotiv
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; Türkiye'nin Aralık ayı ı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.3 artarak 12 milyar 817 milyon dolara ulaştı. 2016 ihracatı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 0.8 gerileyerek 142 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşti. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, sektörel olarak bakıldığında 2016 yılı Aralık ayında en fazla ihracatı, 2 milyar 348 milyon dolarla otomotiv sektörünün yaptığını kaydederek, otomotivi 1 milyar 339 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 282 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörlerinin takip ettiğini söyledi.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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