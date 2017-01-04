İhracat % 9 arttı lider otomotiv

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)verilerine göre; Türkiye'nin Aralık ayı ihracatıgeçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.3artarak 12 milyar 817 milyon dolara ulaştı.2016 ihracatı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde0.8 gerileyerek 142 milyar 610 milyon dolarolarak gerçekleşti. TİM Başkanı MehmetBüyükekşi, sektörel olarak bakıldığında 2016yılı Aralık ayında en fazla ihracatı, 2 milyar348 milyon dolarla otomotiv sektörününyaptığını kaydederek, otomotivi 1 milyar 339milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1milyar 282 milyon dolarla kimyevi maddelersektörlerinin takip ettiğini söyledi.
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