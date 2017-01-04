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arttı

Ek ödeme arttı
Tüm lerin maaşlarına her ay (vergi iadesi) ilave ediliyor. emeklilerinde vergi iadesi tutarı maaşın yüzde 4'ü. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i (çok düşük maaşlılarda) oranında ek ödeme veriliyor. Bu ay maaşlar arttığı için emeklilerin aldığı ek ödeme de yükseldi. Örneğin; Aralık ayı net maaşı bin 500 lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 60 lira da ek ödeme alıyordu. Ocak'taki yüzde 4.73 zamla bin 500 liralık net maaş bin 570 lira 95 kuruşa ek ödeme de 62.84 liraya çıktı.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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