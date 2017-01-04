Borsa devlerinin değeri 372 milyar

Borsa İstanbul'un en değerli 20 şirketinin piyasa değeri, 2016'da yaşanan tüm olumsuz gelişmelere karşın 42.6 milyar lira daha arttı. 31 Aralık 2015 sonu itibarıyla Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 555 milyar lira olurken, söz konusu rakam 30 Aralık 2016 kapanışı itibarıyla 616 milyar lira olarak hesaplandı. Borsa İstanbul'un en değerli 20 şirketinin piyasa değeri 2016 sonunda 372 milyar 452.6milyon liraya yükseldi.
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