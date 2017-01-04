2016 enflasyonu kura yenildi

2016 yılı enflasyonu belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık'ta beklentilerin üzerinde, yüzde1.64 arttı. Bu artış enflasyonu yıl sonunda Merkez Bankası'nın yüzde7.5 olan tahmininin üzerine, yüzde8.53'e taşıdı. TÜİK verilerine göre; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Aralık'ta yüzde 2.98, yıllık olarak ise yüzde 9.94 arttı. TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle aylık en yüksek artış yüzde 7.33 ile alkollü içeceklerve tütün grubunda olurken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3.29, ulaştırmada yüzde 1.97, eğlence ve kültürde yüzde 1.42, ev eşyasında yüzde 1.28 artış gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 2.55 ile giyim ve ayakkabı oldu. Yıllık en fazla artış ise yüzde 31.59 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 12.36, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11.08, sağlık yüzde 9.73, eğitim yüzde 9.47 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.
ŞAMPİYONNOHUT OLDU 2016'da 92 gıda ürününün fiyatında artış gözlenirken, 25 gıda ürününün fiyatında gerileme oldu. Gıdada fiyatı en çok artan ürün yüzde 58 ilenohut olurken, bu ürünün kilosu 11 lirayı geçti. Soğan ise geçen yıl yüzde 33'lük fiyat düşüşüyle cepleri rahatlattı.
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