15 milyona Ocak zammı

AYIN 16'SINDA HESAPTA
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. TÜİK'in verilerine göre; 2016'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 4.73 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonu yüzde 3.73 olarak tahmin ediyordu. Ancak bu dönemde enflasyon 1 puan daha yüksek çıktı. Böylece yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı yüzde 4.73 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarını ayın 16'sından itibaren maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. TAKVİM, zam oranına göre yeni maaşları hesapladı. Hazırladığımız tabloyu inceleyen emekliler, kuruşu kuruşuna yeni maaşlarını görebilecek. Memur emeklilerinin ise Ocak zammı toplu sözleşmede yüzde 3 olarak belirlenmişti. Yine toplu sözleşmeye göre; 2016'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa, memur emeklilerine fark da verilecekti. TÜİK, 2016'nın ikinci yarısında enflasyonu yüzde 4.73 açıkladı. Memur emeklilerine enflasyon farkı oluşmadı. Böylece memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3 oldu. Memur emeklilerine ödemeler her ayın 1'i ve 5'i arasında yapıldığı için, Ocak'ta maaşlar zamsız yattı. Memur emeklileri, yüzde 3'lük zamla oluşan farkı, önümüzdeki günlerde cebine koyacak.
NASIL BELİRLENDİ?
2016'nın 2'nci yarısında gerçekleşen enflasyon rakamını, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını belirlemek için Aralık ayındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin Haziran'a göre değişimine bakılıyor. Aralık'ta Tüketici Fiyat Endeksi 292.54 olarak hesaplandı. Bu rakam, Haziran'da 299.33 idi. Buna göre değişim yüzde 4.73 olarak çıktı.
TÜED: SEPET DEĞİŞTİRİLSİN
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Ocak zamlarıyla yeni taban maaşları açıkladı. Buna göre; 2000'den önce emekli olmuş SSK'lılarda en düşük aylık yüzde 4.73 zamla bin 402 lira oldu. 2000'den sonra emekli olan işçilerde 798 lira 24 kuruş olan taban aylık da ek ödeme dahil olarak 836 liraya yükseldi. En düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı bin 218 lira, en düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da 950 lira çıktı. En düşük memur emeklisi aylığı ise yüzde 3'lük zamla bin 658 lira 31 kuruşa ulaştı. TÜED Başkanı Kazım Ergün, "TÜİK'in enflasyon hesabı bizim mutfağımızı yansıtmıyor. Emeklilerin yaşam standardına uyacak yeni bir tüketim kalıbı oluşturulmalı" diye konuştu.
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