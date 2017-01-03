ZAManı geldi

Emekliler ve memurlar için bugün önemli gün. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocakzammının oranını, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alıp alamayacağını Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı rakamlarla öğrenecek. 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını gösterecek. Memurlar ve memur emeklileri ise 2016'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'iaşmışsa enflasyon farkı alacak. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, bugün belli olacak zammı, ay içerisinde maaş alma günlerine göre hesaplarında görecek. Memur emeklileri de zamlı maaşlarını ayın15'inde alacak. Yeni maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da memurların hesaplarına yatacak. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Enflasyon rakamları beklendiği için bu ay maaşlar zamsız yattı. Memur emeklileri, zam farklarını dahasonra belirlenen tarihte alacak. Merkez Bankası, 2016'nın ikinci 6 aylık dönemi için enflasyonu yüzde 3.73 olarak tahmin ediyor. Bu oranın yükselme ihtimali de var. Bu sabah kesin rakam ortaya çıkacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise fark olmayacak, yüzde 3'lük toplu sözleşme artışı yapılacak.
BANK ASYA'DAN EMEKLİYE KARA LİSTE YOK FETÖ soruşturması kapsamında Bank Asya'da hesabı bulunanların yer aldığı kara listeye emekliler konulmayacak.Çalışma Bakanı MehmetMüezzinoğlu, "Bu banka ile emeklilere gelir/aylık ödemesi konusunda 30Ocak 2009'da protokol imzalandı. Daha sonra bu protokol feshedildi" dedi. FETÖ soruşturması kapsamında Bank Asya hesaplarına ilişkin kriterler daraltıldı. Buradan emekli aylığı alıp örgütle bağlantısı olmayanlar kapsam dışına çıkarıldı. Emekli aylığı alanlar kara listeye alınmayacak. Bu bankadan emekli maaşı alanların hesabı Ziraat Bankası'nataşındı.
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