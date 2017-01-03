Teröre inat Türkiye’ye güven

Türkiye'yi terör saldırıları ile diz çöktürmeyi amaçlayan operasyonlara yılbaşı gecesi bir yenisi daha eklenirken, bu çabaların sonuçsuz kalacağının en önemli göstergelerinden biri dünkü Hazine ihalelerine yansıdı. Çarşamba günü 7.5 milyar lira iç borç ödemesi bulunan Hazine'nin dün düzenlendiği iki ihaleye yaklaşık 4 kat talep geldi. Hazine iki ihalede 1 milyar 633 milyon TL borçlanırken, gelen teklif 6 milyar 476 milyon liraya ulaştı. Kamu ve ROT'la birlikte toplam borçlanma 4.2 milyar TL olarark gerçekleşti. 2 yıl vadeli tahvil ihalesinde aralıkta yüzde 11.21 olan faiz dün, 10.93'e geriledi.
GÜVENİN GÖSTERGESİ
Hazine ihalelerine gelen yüksek talebin güvenin göstergesi olduğunun altını çizen Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı, özellikle yurtiçi bankaların ihalelere talep verdiğini söyledi. İhale sonuçlarının son derece başarılı olduğunu ifade eden İntegral Menkul Kıymetler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, borçlanmada sorun olmadığını söyledi. Sabit kuponlu ihaleye satışın 4 katı teklif geldiğine vurgu yapan Kapital FX Araştırma Uzmanı Enver Erkan iki yıl vadeli ihaleye 4 kat teklif geldiğini söyledi. Hazine bugün de iki ihale yapacak.
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