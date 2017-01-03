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’den bin 600 TL

TCDD’den bin 600 TL promosyon
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları () Genel Müdürlüğü çalışanları bin 600 lira maaş u alacak. Ulaştırma Memur- Sen'den yapılan açıklamaya göre, TCDD merkez ve taşra teşkilatını oluşturan tüm birimleri ilgilendiren banka maaş promosyonu ihalesi sonuçlandı. VakıfBank tarafından kazanılan ihaleye göre, yaklaşık 26 bin TCDD çalışanı 3 yıl için bir defada ödenmek şartıyla bin 600 lira promosyon alacak.
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