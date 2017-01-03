Rekabet indirimi

Osmangazi Köprüsü'nde 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanan yüzde 26 indirim, İstanbul Deniz Otobüsleri'ni (İDO) de harekete geçirdi. İDO, Eskihisar- Topçular hattında yüzde 25 indirime gitti. Otomobiller için 89 lira olarak uygulanan köprünün geçiş ücreti 65.65 liraya düşerken; Eskihisar-Topçular hattında deniz otobüsü ile geçiş 60 liradan45 liraya indirildi. İDO'dan yapılan açıklamaya göre; aynı kategoride gidişdönüş bilet tercih edildiğinde ise ücret 80 lira olarak uygulanıyor. İndirimli fiyat uygulaması hem köprüyü hem de deniz otobüsünü kullanmak isteyen vatandaşları sevindirdi. 30 Haziran'da hizmete giren Osmangazi Köprüsü, 2 saate yakın süren yolu 4 dakikaya düşürüyor.
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