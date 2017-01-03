Muayene katkı payları arttı

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK); emeklilerin maaşındankesilen, çalışanların eczanelerdeödedikleri muayene katılımpaylarında artışa gitti.Hastaların daha önce 5 liraverdikleri devlet hastanelerineait muayene ücreti yüzde 20artırılarak 6 liraya; eğitimaraştırma hastaneleri içinverdikleri 5 lira, yüzde 40 artışyapılarak 7 liraya; üniversitehastanelerindeki muayenekatılım payı ise yüzde 60 artışla5 liradan 8 liraya yükseltildi.
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