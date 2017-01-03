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Muayene katkı payları arttı

Muayene katkı payları arttı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK); emeklilerin maaşından kesilen, çalışanların eczanelerde ödedikleri muayene katılım paylarında artışa gitti. Hastaların daha önce 5 lira verdikleri devlet hastanelerine ait muayene ücreti yüzde 20 artırılarak 6 liraya; eğitim araştırma hastaneleri için verdikleri 5 lira, yüzde 40 artış yapılarak 7 liraya; üniversite hastanelerindeki muayene katılım payı ise yüzde 60 artışla 5 liradan 8 liraya yükseltildi.
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