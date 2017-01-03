Milyonlarca emeklinin beklediği haber!

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği zam oranları belli oldu. Ocak-Haziran ve Temmuz-Ağustos dönemlerinde Tüketici Fiyat Endeksine göre belirlenen zam oranı 4,65 olarak hesaplandı.
Haziran ayından itibaren zam oranını belirleyen rakamlar şöyle sıralandı:
Temmuz 1,16,
Ağustos -0,29,
Eylül 0,18,
Ekim 1,44,
Kasım 0,52
Aralık 1,64
MEMURA ENFLASYON ZAMMI YOK
Aralık ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1,64 arttı. Bu durumda 6 aylık enflasyon yüzde 5'i aşmadığı için memurlar enflasyon zammı almayacak.
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Zam oranı 4,72 oldu. Not edelim.
memur emeklisi ile işçi emeklisi arasındaki ayrım niye. devlet hep memura öncelik tanıyor zam oranları bile farklı. işçi çalışmış üretmiş ağır şartlarda çalışmış. is pas dememş ama üvey evlat muamelesi görüyor. bunun aksini kimse iddia edemez yıllık eflasyon 15. 20 ama millete ilk 6 ay yüzde 3.5 ikinci 6 ayda okadar ne yaptı 3.5 artı 7 topla 10.5 ikiye böl 5.25 yıllık ortalama zam . kimse kimseyi kandırmasın az çok hesab yapmasını biliyoruz
Herkes 3.2 zam beklerken 4.65 mükemmel bir rakam. Hiç kimse boşuna yaygara yapmasın. İçinde bulunduğumuz zor günlerde bu zamma Allah bereket versin demekten başka çaremiz yok. En azından devletimiz ödemeleri zamanında yapıyor. Belki çok tatminkar olmayabilir ama en azından çorbamız kaynıyor. Buna da şükretmemiz gerekiyor. Allah bu devlete zeval vermesin.
Devletin hazinesi adalettir.
Yav, yaşanılan ülke aynı, alış-veriş yapılan piyasa aynı, yaşanılan enflasyon aynı peki ya bu insanlara yapılan zamlar neden değişik ! Ssyal Güvenlik yönetiminde bir akil adam yokmu ki, bu ayrımcılıkseyrediliyor ve kimseden de bir ses çıkmıyor ! Artık bu ülkenin çivilerinin sökümüne değil çakımına gayret sarfedilmelidir diye düşünüyorum.
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