Milyonlarca emeklinin beklediği haber!

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği zam oranları belli oldu. Ocak-Haziran ve Temmuz-Ağustos dönemlerinde Tüketici Fiyat Endeksine göre belirlenen zam oranı 4,65 olarak hesaplandı.



Haziran ayından itibaren zam oranını belirleyen rakamlar şöyle sıralandı:

Temmuz 1,16,

Ağustos -0,29,

Eylül 0,18,

Ekim 1,44,

Kasım 0,52

Aralık 1,64



MEMURA ENFLASYON ZAMMI YOK

Aralık ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1,64 arttı. Bu durumda 6 aylık enflasyon yüzde 5'i aşmadığı için memurlar enflasyon zammı almayacak.