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  1. Beklenen rakamlar açıklandı

Milyonlarca emeklinin beklediği haber!

2016 yılı son altı ayına göre hesaplanan ve emeklisinin oranı yüzde 4,65 oldu.

Milyonlarca emeklinin beklediği haber!

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında ve emeklisinin beklediği oranları belli oldu. Ocak-Haziran ve Temmuz-Ağustos dönemlerinde Tüketici Fiyat Endeksine göre belirlenen zam oranı 4,65 olarak hesaplandı.

Haziran ayından itibaren zam oranını belirleyen rakamlar şöyle sıralandı:

Temmuz 1,16,
Ağustos -0,29,
Eylül 0,18,
Ekim 1,44,
Kasım 0,52
Aralık 1,64

MEMURA ENFLASYON ZAMMI YOK
Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64 arttı. Bu durumda 6 aylık enflasyon yüzde 5'i aşmadığı için lar enflasyon zammı almayacak.
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  • 03 Ocak 2017, Salı 10:48
YORUMLAR 11 yorum yapıldı

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Hesap&#231;ı Hesapçı

Zam oranı 4,72 oldu. Not edelim.

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evet0
hayır0
cevapla 03.01.2017 14:32
abbas abbas

memur emeklisi ile işçi emeklisi arasındaki ayrım niye. devlet hep memura öncelik tanıyor zam oranları bile farklı. işçi çalışmış üretmiş ağır şartlarda çalışmış. is pas dememş ama üvey evlat muamelesi görüyor. bunun aksini kimse iddia edemez yıllık eflasyon 15. 20 ama millete ilk 6 ay yüzde 3.5 ikinci 6 ayda okadar ne yaptı 3.5 artı 7 topla 10.5 ikiye böl 5.25 yıllık ortalama zam . kimse kimseyi kandırmasın az çok hesab yapmasını biliyoruz

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evet6
hayır1
cevapla 03.01.2017 14:17
Bora Besim Bora Besim

Herkes 3.2 zam beklerken 4.65 mükemmel bir rakam. Hiç kimse boşuna yaygara yapmasın. İçinde bulunduğumuz zor günlerde bu zamma Allah bereket versin demekten başka çaremiz yok. En azından devletimiz ödemeleri zamanında yapıyor. Belki çok tatminkar olmayabilir ama en azından çorbamız kaynıyor. Buna da şükretmemiz gerekiyor. Allah bu devlete zeval vermesin.

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evet4
hayır8
cevapla 03.01.2017 13:35
&#199;a&#231;ıga el d&#252;ll&#252;b Çaçıga el düllüb

Devletin hazinesi adalettir.

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evet0
hayır7
cevapla 03.01.2017 13:21
cenk cenk

Yav, yaşanılan ülke aynı, alış-veriş yapılan piyasa aynı, yaşanılan enflasyon aynı peki ya bu insanlara yapılan zamlar neden değişik ! Ssyal Güvenlik yönetiminde bir akil adam yokmu ki, bu ayrımcılıkseyrediliyor ve kimseden de bir ses çıkmıyor ! Artık bu ülkenin çivilerinin sökümüne değil çakımına gayret sarfedilmelidir diye düşünüyorum.

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evet9
hayır0
cevapla 03.01.2017 11:55
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