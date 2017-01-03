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kiraları zamlandı

Lojman kiraları zamlandı
Maliye Bakanlığı 2017 için kiralarını belirledi. Kamu konutlarında oturanlar aylık her bir metrekare için kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda metrekare başına 1.82 lira, kalorifersiz konutlarda 2.84 lira, kaloriferli konutlarda 3.73 lira ödeyecek. Aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan her bir metrekare için 0.44 lira ilave kira bedeli alınacak.
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