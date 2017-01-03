Esnafa fon kredisi

İşyerini kapatan veya iflas edene 'işsizlik maaşı' bağlanmasını öngören Ahilik Sigortası Fonu'nun bir an önce uygulamaya alınmasını bekleyen esnaf, fondan kredi desteği sağlanmasını da istedi. Çiçek satan Murat Türk, fonun, esnafın dükkanını kapatmadan ayakta durabilmesi için de destek sağlaması gerektiğine dikkati çekerek, "Esnafın dükkanını kapatmadan önce desteğe daha çok ihtiyacı var. Bu fondan esnafa banka gibi 24, 36 ay ödeme planlı para verilirse esnaf daha rahat eder. Hiç değilse dükkanını kapatmaz" dedi. Çiğ köfte dükkanı işleten Hüseyin Çakallı da fonun zor duruma düşen esnafa destek sağlayacağı için faydalı olacağını belirtti. Ahilik Sigortası Fonu Kanun Tasarısı Taslağı'na göre, dükkanını kapatan esnaf da 10 ay boyunca maaş alabilecek.
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