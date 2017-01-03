2. emeklilik başladı

Kamu ve özel sektördeki 45 yaşınıdoldurmamış 14 milyon çalışanın,işverenleri aracılığıyla Bireysel EmeklilikSistemini'ne (BES) otomatik katılımınıöngören süreç başladı. Uygulama, 1Ocak itibariyle bin ve üzeri çalışanı olanişyerlerinde start aldı. Yani bin ve üzeripersoneli olan işyerlerinde çalışanlardanOcak maaşından itibaren her ay brütaylığın yüzde 3'ü tutarında kesinti olacak.Kapsamdaki işyerlerindeki çalışan vemaaşını peşin alanlardan ilk kesinti yapıldı.Maaşını çalışıp alanların ise Şubat'taödenecek Ocak maaşında katkı payıkesintisi olacak.
MEMUR İÇİN NİSAN'DA: Kamu idarelerindeçalışanlar, 1 Nisan'dan itibaren emeklilikplanına dahil edilecek. Mahalli idareler veKamu İktisadi Teşebbüsleri'nde çalışanlarında aralarında bulunduğu diğer kamuidarelerinde çalışanlar ise 1 Ocak 2018itibarıyla emeklilik planına dahil edilecek.
KADEMELİ GEÇİŞ: Özel sektördeki çalışanlar,işverenin bir veya birden fazla emeklilikşirketiyle imzaladığı sözleşme kapsamındailgili emeklilik planına dahil edilecek. Çalışansayısının belirlenmesinde, birden fazlaişyeri olan işverenler için bütün işyerlerindekiçalışanların toplamı göz önünde bulundurulacak.Son olarak 5-9 çalışanı olanlar 1Ocak 2019'da sisteme dahil olacak.
ALT VE ÜST LİMİT DEĞİŞTİ Çalışanların ücretinden işveren tarafından kesilecek çalışan katkı payıtutarı, ilgisine göre prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın yüzde 3'ü oranında hesaplanacak. Asgari ücretliden kesilecek tutar bu yıl aylık 53.32lira olacak. En yüksek kesinti ise 399.93lira. Devlet kesintinin yüzde 25'i kadar katkı sağlayacak. Ayrıca caymayanlara binlira ek devlet katkısı verilecek.
10 YIL VE 56 YAŞINDA Mevcut emeklilik sözleşmesi yeni sisteme taşınamayacak. Çalışan adına yeni bir sözleşme otomatik olarak açılacak. Çalışanlar sisteme katıldığı tarihi müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Sisteme 10 yıl boyunca prim yatıranlar 56 yaşına geldiklerinde emekliye ayrılabilecek. İsteyen parasını topluca alabilecek, isteyen ise parasını topluca çekmek yerine en az 10 yıl süreyle emekli aylığı alacak.
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