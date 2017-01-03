2. emeklilik başladı

Kamu ve özel sektördeki 45 yaşını doldurmamış 14 milyon çalışanın, işverenleri aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemini'ne (BES) otomatik katılımını öngören süreç başladı. Uygulama, 1 Ocak itibariyle bin ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde start aldı. Yani bin ve üzeri personeli olan işyerlerinde çalışanlardan Ocak maaşından itibaren her ay brüt aylığın yüzde 3'ü tutarında kesinti olacak. Kapsamdaki işyerlerindeki çalışan ve maaşını peşin alanlardan ilk kesinti yapıldı. Maaşını çalışıp alanların ise Şubat'ta ödenecek Ocak maaşında katkı payı kesintisi olacak.



MEMUR İÇİN NİSAN'DA: Kamu idarelerinde çalışanlar, 1 Nisan'dan itibaren emeklilik planına dahil edilecek. Mahalli idareler ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde çalışanların da aralarında bulunduğu diğer kamu idarelerinde çalışanlar ise 1 Ocak 2018 itibarıyla emeklilik planına dahil edilecek.



KADEMELİ GEÇİŞ: Özel sektördeki çalışanlar, işverenin bir veya birden fazla emeklilik şirketiyle imzaladığı sözleşme kapsamında ilgili emeklilik planına dahil edilecek. Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacak. Son olarak 5-9 çalışanı olanlar 1 Ocak 2019'da sisteme dahil olacak.



ALT VE ÜST LİMİT DEĞİŞTİ

Çalışanların ücretinden işveren tarafından kesilecek çalışan katkı payı tutarı, ilgisine göre prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın yüzde 3'ü oranında hesaplanacak. Asgari ücretliden kesilecek tutar bu yıl aylık 53.32 lira olacak. En yüksek kesinti ise 399.93 lira. Devlet kesintinin yüzde 25'i kadar katkı sağlayacak. Ayrıca caymayanlara bin lira ek devlet katkısı verilecek.



10 YIL VE 56 YAŞINDA

Mevcut emeklilik sözleşmesi yeni sisteme taşınamayacak. Çalışan adına yeni bir sözleşme otomatik olarak açılacak. Çalışanlar sisteme katıldığı tarihi müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Sisteme 10 yıl boyunca prim yatıranlar 56 yaşına geldiklerinde emekliye ayrılabilecek. İsteyen parasını topluca alabilecek, isteyen ise parasını topluca çekmek yerine en az 10 yıl süreyle emekli aylığı alacak.

